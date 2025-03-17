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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

جامعة الفيوم تناقش مساهمة الجامعات في محو الأمية وعددًا من القضايا الطلابية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد مجلس شؤون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم، اليوم الاثنين، جلسته رقم (220) برئاسة الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور شريف العطار أن المجلس أحيط علمًا بالقرار الوزاري رقم (555)، بشأن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة مساهمة الجامعات المصرية في تنفيذ المشروع القومي للقضاء على الأمية، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في دعم هذه المبادرة الوطنية.

ناقش المجلس نتائج استبيان قياس الاستفادة من الورش التدريبية التي تم تنظيمها للعاملين بقطاع شؤون التعليم والطلاب، إلى جانب تقرير مركز نظم المعلومات الإدارية حول موقف استلام شهادات التخرج من المجمع الصناعي، وسداد الرسوم الدراسية ورسوم الكتاب الإلكتروني بالكليات.

وتطرق الاجتماع أيضًا إلى تقرير الإدارة العامة لشؤون التعليم والطلاب حول موقف تسليم كارنيهات الطلاب بالكليات، حيث شدد المجلس على ضرورة تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لضمان توفير الخدمات التعليمية والإدارية للطلاب بكفاءة.

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