"زراعة الشرقية" تنظم ندوة إرشادية حول تحديات مزارعي النخيل وحلولها

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية الندوات الإرشادية التي تساعد في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجية المحاصيل كذلك تحسين المعاملات الزراعية للمزارعين ورفع مستوى معيشتهم وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

ومن جانبه أوضح المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية عن أهم التحديات التى مزارعي تواجه النخيل بالإشتراك مع معهد بحوث البساتين ومركز البحوث الزراعية و بحضور الدكتورة أميرة حسن محمد بالمعهد والمهندس أشرف توفيق مدير إدارة البساتين

أشار وكيل وزارة الزراعة إلي أن الندوة تناولت التعريف بزراعة النخيل والتحديات التي تواجهها والخاصة بـ ( الأصناف و الخريطة الصنفية - العمليات الفنية و جودة الثمار-التسويق - التخزين - التصنيع- التصدير) لافتا إلي أهم الحلول المقترحة لمواجهة تلك التحديات.

وتطرق الحديث إلي إلقاء الضوء على المزرعة النموذجية للتمور بشرق العوينات و أنواع التمور المنزرعة فيها مع مراعاة الإهتمام بالصنف السيوى باعتباره أهم صنف تصديرى حاليا كذلك ضرورة انتخاب و تقييم بعض سلالات النخيل ورفع جودة الثمار و الإهتمام به بإستخدام ذكور النخيل المصنفة عالميا مثل الغنامى و جارفيس كذلك الإهتمام بالعمليات الفنية الخاصة بخدمة راس النخلة.