استُشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي بوسط غزة

استُشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف مسيرة إسرائيلية، اليوم الاثنين، شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه باستشهاد المواطنين يرتفع عدد الشهداء في مخيم البريج، اليوم، إلى خمسة، وقبيل ذلك،، أصيب أربعة مواطنين بينهم امرأة، بشظايا قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية، وإثر إطلاق نار من دبابات الاحتلال في منطقة حي السلام شرقي رفح جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق من ظهر اليوم، أصيب واستُشهد عدد من الشبان في قصف طائرة مسيرة تابعة للاحتلال تجمعا للمواطنين في جسر وادي غزة وسط القطاع.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من شهر أكتوبر 2023، إلى 48،572 شهيدا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى 112،032 جريحا، في حين لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

وفي الخليل، أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار جنوب المدينة.

وأفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات من أهالي المخيم بحالات اختناق.

