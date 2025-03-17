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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية

ليبيا
ليبيا
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بحث رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح مع سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية.

 وذكرت المفوضية - في بيان أوره تليفزيون  " الوسط" الليبي اليوم الإثنين - أنه تم خلال اللقاء مناقشة سبل دعم العملية الانتخابية في ليبيا، وأهمية تهيئة الظروف الملائمة لضمان نجاحها بما يعكس تطلعات المواطنين.

وأشاد لونجدن بالجهود التي تبذلها المفوضية للتحضير للانتخابات البلدية، معبرا عن تقدير بلاده للخطوات المتخذة في هذا الإطار.

وأكد استعداد بريطانيا لتقديم الدعم الفني والاستشاري للمفوضية، بهدف تعزيز جاهزيتها وتمكينها من إجراء الانتخابات في بيئة تتسم بالنزاهة والشفافية.
 

ليبيا العملية الانتخابية في ليبيا