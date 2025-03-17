مقتل شاب على يد شقيقه في الفيوم بسبب الميراث

لقى شخص يدعي رجب فتحي هاشم مصرعه على يد شقيقه بقرية سعد ابو دياب التابعة لمركز الفيوم، بمحافظه الفيوم خلال مشادة نشبت بينها لخلافات الميراث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة مركز الفيوم، يفيد مصرع شخص يدعي"رجب فتحي هاشم"مقيم بقرية سعد ابو دياب بدائرة المركز، خلال مشاجرة مع أخيه،بسبب خلافات الميراث .

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتبين مصرع شخص علي يد شقيقه بآلة حادة "سكين"، بسبب خلافات الميراث، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي.