وزير الشباب يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير، في إطار دعم الوزارة للتوجهات الوطنية الرامية إلى تطوير قدرات الشباب وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وقع البرتوكول اللواء إيهاب بشير، الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، ومن جانب "مؤسسة ساعد للتنمية والتطوير"، الدكتور أكمل سامي نجاتي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء المؤسسة، بحضور قيادات الوزارة والمؤسسة.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين في مجالات تدريب الشباب على ريادة الأعمال، دعم مشاريع التمكين الاقتصادي، وتنفيذ ندوات توعية لدور الشباب في نهضة المجتمع، كما يشتمل على جهود لتطوير مراكز الشباب عبر برامج تشجير وتنمية، إلى جانب دعم الشباب من ذوي الإعاقة.

وفي كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تمكين الشباب وتأهيلهم بشكل علمي وعملي في مختلف المجالات، بما يسهم في تحسين حياتهم وتحقيق التنمية المستدامة.

وأعرب النائب الدكتور أكمل سامي نجالي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد، عن فخر المؤسسة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، مشيدًا بالجهود المشتركة لتوفير الدعم للشباب من خلال تنفيذ برامج تدريبية وتنموية.

وبموجب البرتوكول تقوم وزارة الشباب والرياضة بتقديم الدعم الفني والإداري والتنسيق مع مراكز الشباب، وتقوم مؤسسة ساعد، بتنفيذ البرامج التدريبية وتوفير وسائل إيضاح ودعم فني.