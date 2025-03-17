تعرف على فعاليات الليلة الثامنة من ليالي رمضان الثقافية على المركز القومي لثقافة الطفل

في إطار فعاليات وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وإشراف أد.أشرف العزازي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يستمر المركز القومي لثقافة الطفل التابع للمجلس في إقامة ليالي رمضان الثقافية (أهلا رمضان) ضمن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" وضمن فعاليات وزارة الثقافة خلال شهر رمضان تحت شعار "من المدفع للسحور احتفالات الثقافة نور" وذلك بالحديقة الثقافية للأطفال الساعة الثامنة مساء.

وتتضمن فعاليات الليلة الثامنة اليوم الأثنين ١٧ رمضان ١٤٤٦ الموافق ١٧ مارس ٢٠٢٥ :

- ورش فنية متنوعة وألعاب تراثية يقدمها فنانو الحديقة الثقافية

- على المسطح الأخضر تقام ورش فنية للهيئة العامة لقصور الثقافة، ورش فنية لوزارة البيئة، ورش المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ورش المجلس القومي للأمومة والطفولة

- -وعلى المسرح الصغير يقام حفل للفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير وتمثيل وغناء (أحمد أشرف الطحلاوي، محمد أشرف الطحلاوي ) يدير اللقاء الكاتب عبده الزراع وذلك بالتعاون مع لجنة فنون الطفل بالمجلس، يليه حكواتى رمضان وحكايات " فانوس رمضان " مع د.حنان اسماعيل، ثم يختتم بحكايات من بلادي للباحث .

- ومن فعاليات المسرح الرومانى:

-صالون في محبة الوطن بالتعاون مع وزارة الأوقاف بعنوان "الفنون والتواصل" بحضور الشيخ عبد الرحمن جمعة، الكاتب محمد جمال تدير الصالون الباحثة ولاء محمد

-عرض اسكتش أبطال النور والظل بطولة فريق كنزنا المسرحي تأليف وإخراج الفنان أحمد جابر

وعرض لفرقة "أبو قير للموسيقى العربية" للهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعروض السيرك القومي، وعروض فرق قطاع الفنون الشعبية (شعبة شو عرائس).

وعلى هامش الفعاليات يقام معرض إصدارات المركز، ومعرض السفارات.

جدير بالذكر أن ليالي رمضان الثقافية( أهلا رمضان ) تستمر بالحديقة الثقافية يوميا حتى ٢١ رمضان الموافق ٢١ مارس٢٠٢٥، وجميع الفعاليات مجانية.