إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

أصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس، بنطاق محافظه الفيوم، وتم المصابين إلى المستشفي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغ من غرفه عمليات شرطة النجدة بمحافظة الفيوم ،تفيد بتلقيه بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، بطريق اسيوط الصحراوي الغربي، بعد كمين الروس ، ووجود مصابين، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة 5 أشخاص، وذلك بسبب السرعه الزائده واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانها السيطره على السيارة فانقلاب في نهر الطريق وتسبب في وقوع الحادث، وتم نقل المصابين الي مستشفي التامين الصحي.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تتولي التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.