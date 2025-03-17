استقرار سعر الدولار في مصر اليوم 17 مارس 2025

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري استقرار نسبيا خلال تعاملات اليوم الاثنين 17 مارس 2025، حيث سجل متوسط السعر بالبنك المركزي المصري نحو 50.58 جنيه للشراء و50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم:

البنك الأهلي المصري: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

بنك مصر: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي (CIB): 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

بنك قطر الوطني (QNB): 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي المصري: 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

مصرف أبوظبي الإسلامي - مصر: 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

البنك العربي الإفريقي الدولي: 50.60 جنيه للشراء و50.70 جنيه للبيع.

يأتي هذا الاستقرار في أسعار الدولار وسط ترقب الأسواق للسياسات النقدية الجديدة وتأثيرات قرارات الفيدرالي الأمريكي على سعر الصرف.