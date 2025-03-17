مصرع 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين فى حادث مرورى بطريق السويس

لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 3 آخرين فى حادث مرورى بطريق السويس الصحراوى ، اليوم الاثنين ، وهرعت سيارات الإسعاف الى مكان الحادث .

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود وفيات ومصابين على طريق السويس الصحراوى اتجاه مصر الجديدة ، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الامنية وسيارات الإسعاف الى مكان البلاغ .

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بلافته إعلانات على طريق السويس ، مما أسفر عن مصرع 4 اشخاص واصابة 3 آخرين وفقا للحصر المبدئى ، وجار اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه الواقعة.