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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

القبض على سيدة متهمة بإلقاء رضيعها من الطابق الثالث بمدينة 6 أكتوبر

ارشيفيه
ارشيفيه
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض علي فتاة المتهمة بالقاء رضيعها من الطابق الثالث، والتسبب في وفاته بعدما انجبته من سفاح، كما تم القبض علي عشيقها بمدينة 6 أكتوبر.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بالعثور علي جثة رضيع مهشم الرأس والجسد ونبقي بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبمواجهتها اعترفت بإلقاء الرضيع من الطابق الثالث لحملها به وانجابه من سفاح، ورفض عشيقها الاعتراف به والزواج منها، وتم ضبط العشيق.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أجهزة الأمن جثة رضيع قسم شرطة ثان أكتوبر مهشم الرأس مباشرة التحقيقات مدينة 6 أكتوبر مديرية امن الجيزة