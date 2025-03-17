ماكرون يؤكد التزام فرنسا وكندا بتحقيق سلام دائم في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم /الاثنين/ التزام فرنسا وكندا بتحقيق سلام دائم في أوكرانيا وتوفير ضمانات قوية تكفل أمن القارة الأوروبية بأسرها.

وقال ماكرون - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور باريس حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - إن كل قوى السلام ستشارك في هذا الجهد، مضيفا "سنواصل، بهذه الروح، الحفاظ على دعمنا لأوكرانيا وسنواصل مطالبة روسيا بالتزامات واضحة".

من جانبه، قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرئيس ماكرون كان دائما "رجل أفعال"، مضيفا أن فرنسا أظهرت دعمها الراسخ لأوكرانيا في ظل قيادة ماكرون للبلاد.

وشدد كارني على أن كندا ستعمل دائما على ضمان أمن أوروبا.

