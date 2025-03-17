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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

مصرع وإصابة 13 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي

ارشيفيه
ارشيفيه
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لقي شخص مصرعه بينما أصيب 12 آخرين، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين أعلى الطريق الأوسطي بالبدرشين، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانقلبت السيارة نتج عن الحادث مصرع شخص وإصابة 12 آخرين جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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