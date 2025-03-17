ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

موعد أذان المغرب بمحافظات مصر اليوم السابع عشر من رمضان

أذان المغرب
أذان المغرب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينتظر المسلمون في جميع محافظات مصر مواعيد الإفطار واذان المغرب، وتقدم “البوابة نيوز” موعد أذان المغرب، فى عدد من محافظات مصر، في مع اليوم السابع عشر من أيام رمضان.

-موعد أذان المغرب فى محافظات مصر:

- موعد أذان المغرب بالقاهرة  6:05 م

- موعد أذان المغرب بالإسكندرية 6:09 م

- موعد أذان المغرب بطنطا 6:06 م

- موعد أذان المغرب بالمنصورة 6:04 م

- موعد أذان المغرب بالزقازيق 6:03 م

- موعد أذان المغرب بأسيوط 6:06 م

- موعد أذان المغرب بسوهاج 6:03 م

- موعد أذان المغرب ببنى سويف 6:06 م

- موعد أذان المغرب بالمنيا 6:07 م

- موعد أذان المغرب بقنا 6:00 م

- موعد أذان المغرب بأسوان 6:00 م

- موعد أذان المغرب بمطروح 6:27 م

- موعد أذان المغرب بالغردقة 5:55 م

- موعد أذان المغرب بالإسماعيلية 6:00 م

- موعد أذان المغرب بدمياط 6:01 م

- موعد أذان المغرب بشرم الشيخ  5:53 م
- موعد أذان المغرب بالفيوم 6:07 م

- موعد أذان المغرب بكفر الشيخ 6:03 م

- موعد أذان المغرب بالمنوفية 6:06 م

أذان المغرب رمضان تعرف على موعد السحور موعد الإفطار