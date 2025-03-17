بعد غياب بيسيرو.. أيمن عبدالعزيز يمنح اللاعبين بعض التعليمات الفنية

حرص أيمن عبد العزيز المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منح اللاعبين تعليمات خلال أداء الفقرة الفنية في مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وقاد أيمن عبد العزيز مران اليوم في ظل سفر البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق إلى البرتغال بعض المحاضرات الفنية بطلب من الاتحاد البرتغالي لكرة القدم.

وخاض اللاعبون البدلاء والمستبعدون من مباراة سموحة الأخيرة فقرة فنية خلال مران اليوم استعداداً للقاء الجونة المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.