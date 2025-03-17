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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير العمل يلتقي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين ،بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ،د احمد مصطفي رئيس هيئة التأمين الصحي،ود. وهبة الزوام رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالهيئة،وذلك للتباحث في بعض الملفات ذات الإهتمام المُشترك ..

واستمع الوزير إلى أخر المُستجدات بشأن تنفيذ خطة التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ،رئيس الجمهورية وتكثيف الجهود الميدانية، بالإستمرار في متابعة عمليات الكشف الدوري على الأمراض المزمنة للعاملين في مواقع العمل  ،وإستهداف المناطق الصناعية كثيفة العِمالة كمرحلة أولى.

وبحث الجانبان تفعيل  التنسيق بين " الوزارة"، و"الهيئة"،لدراسة المسائل الفنية المتعلقة بمد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يشمل كافة الأطراف المعنية..والعمل على  شمول العمالة غير المنتظمة المُسجلة بقاعدة بيانات "الوزارة" ، بخدمات التأمين الصحي ،الخاصة بإجراء العمليات الجراحية،بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ..

حضر اللقاء إيهاب عبدالعاطى المستشار القانوني لوزارة العمل،والشيماء عبدالله مدير عام الإدارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة.

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