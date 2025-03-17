صناع مسلسل "قهوة المحطة": مليون جنيه مكافأة للعثور على القاتل



أعلن صناع مسلسل ( قهوة المحطة) عن مسابقة يقدر قيمتها بمليون جنيه مصري لمن يصل لقاتل مؤمن، التي توزع على ٢٠ متسابق بقدر ٥٠ الف جنيه لكل فائز من خلال احداث المسلسل الذي بدأ عرض أولى حلقاته يوم السبت ١٥ رمضان، حيث تدور أحداث المسلسل الذي كتبه المؤلف الكبير عبد الرحيم كمال ويخرجه إسلام خيري حول جريمة قال الشاب مؤمن الذي ينزح من الصعيد للقاهرة حاملا حلم الشهرة، ليقدم تجربة اداء لاحد الاعمال التمثيلية، إلا انه يتعرض لكثير من المشكلات التي تنتهي في النهاية بقتله داخل أحد المقاهي، ولكن يظل القاتل مجهول ولا أحد يعلم من هو.

(قهوة المحطة) بطولة جماعية يقوم بها النجوم أحمد غزي واحمد خالد صالح وبيومي فؤاد وهالة صدقي ورياض الخولي وانتصار وحسن أبو الروس وفاتن سعيد وعلاء عوض وعلاء مرسي واحمد ماجد ويوسف عثمان وغيرهم الكثير.