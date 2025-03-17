مخرج فيلم أبو جودي: العمل يتناول صمود الطفولة

عقب عرض عالمي أول ناجح بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يفوز فيلم أبو چودي للمخرج عادل أحمد يحيى بجائزة أفضل مخرج بالدورة التاسعة من مهرجان زاوية للأفلام القصيرة بقيمة 25 ألف جنيه مصري، حيث نافس ضمن 26 فيلمًا قصيرًا بلجنة تحكيم تضم كل من الناقد السينمائي عصام زكريا، المخرجة والكاتبة هبة يسري، والمخرج بسام مرتضى.



من تأليف وإخراج عادل أحمد يحيى تتمحور أحداث الفيلم حول چودي، ذات العشرة أعوام، التي تقضي يومًا مع والدها وهو يزاول عمله، وينتهي بهما في موقف غير متوقع يشكل تحديًا كبيرًا في علاقتهما سويًا.



في حديثه عن الفكرة وراء الفيلم قال عادل "هذا الفيلم يدور حول علاقة الأب بابنته، ولكن أكثر من ذلك، إنه يدور حول وطأة الظروف وصمود الطفولة. هل استطاعت الطفلة في فيلم "أبو جودي" التمسك ببراءتها، أم أن والدها وضع عليها عبئًا ثقيلًا لدرجة أنها اختارت إنقاذه بأن تصبح جزءًا من عالمه؟

هذا التوتر - بين الحماية والبقاء، والبراءة والوعي - هو ما أردتُ أن أعيشه. في فيلم "أبو جودي"، لا أسعى لتقديم إجابات، بل أطرح أسئلة حول التعقيدات العاطفية والأخلاقية غير المرئية في العلاقات، خاصةً لدى من يعيشون على هامش المجتمع. أحيانًا، يبقى الطفل طفلًا. وأحيانًا أخرى، يكبر في وقت مبكر للغاية".



الفيلم من وبطولة عماد غنيم وجنى فاروق ونسمة باهي.

وإنتاج معتز عبد الوهاب لشركة حواديت فيلمز، وباهو بخش وصفي الدين محمود ريد ستار، وأحمد مجدي.

ويضم طاقم العمل خلف الكاميرا كل من المصور السينمائي مصطفى هشام، والمونتير محمد ممدوح، ومهندس الصوت مصطفى شعبان، وتلوين ماجيك. تتولى MAD Distribution مهام توزيع ومبيعات الفيلم في العالم العربي، بينما تتولى MAD World مبيعات الفيلم في باقي أنحاء العالم.