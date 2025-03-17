عبد المحسن سلامة: أتعهد بتحقيق أعلى نسبة زيادة في بدل الصحفيين بتاريخ النقابة

الإثنين 17/مارس/2025 - 04:36 م

أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، المرشح على مقعد النقيب بانتخابات نقابة الصحفيين 2025، أنه ترشح من جديد على مقعد نقيب الصحفيين من أجل خدمة الصحفيين والجمعية العمومية؛ دون النظر لانتماءات قائلًا: "إذا فُزت بثقتكم فأنا نقيب لجميع الصحفيين، فأنا مرشح لكل الجماعة الصحفية ولست مرشحًا لتيارات أو جماعة معينة؛ وأرفض أي تصنيف للمرشحين على أسس تياراتهم أو أحزابهم، فالنقابة بيت لكل الصحفيين وحصنهم المنيع. وعلى الجميع خلع ردائه الحزبي على أبواب النقابة.

وتابع "سلامة" خلال زيارته لـ "البوابة نيوز": إنه حال فوزه بالدورة النقابية سيكون هناك أعلى نسبة زيادة في البدل في تاريخ النقابة، وأن زيادة البدل ونسبته لا ترتبطان بجدول زمني محدد؛ بل تتوقف على قوة النقيب وقدرته على التفاوض مع الدولة للحصول على حقوق أعضاء الجمعية العمومية.

وزار الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، مؤسسة البوابة نيوز، اليوم الثلاثاء، ضمن جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين.وكان في استقباله الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، وعدد من مديري التحرير ورؤساء الأقسام والصحفيين.

وعبر “سلامة” عن سعادته بحفاوة الاستقبال، متمنيًا أن يلتئم العرس الانتخابي بمهنية ورقي يليقان بنقابة عريقة مثل «الصحفيين».