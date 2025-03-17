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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

عبدالمحسن سلامة يكشف مفاجأة بشأن زيادة بدل التدريب والمعاشات الخاصة بالصحفيين

زيارة الصحفي الكبير
زيارة الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة
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أعلن الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن الزيادة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون ولأول مرة مساوية وبنفس القيمة في  زيادة المعاشات.

ودعا "سلامة" خلال جولته في البوابة نيوز إلى عدم المشاحنات خلال ماراثون الانتخابات بنقابة الصحفيين، مؤكدا أن الصحفيين يد واحدة، وأن التغيير "سُنة"، ويجب أن يختار الصحفيون من خلال صناديق الانتخابات من هو أفضل. 

وزار الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، مؤسسة البوابة نيوز، ضمن جولاته لانتخابات نقابة الصحفيين.وكان في استقباله الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، وعدد من مديري التحرير ورؤساء الأقسام والصحفيين.

وعبر “سلامة” عن سعادته بحفاوة الاستقبال، متمنيًا أن يلتئم العرس الانتخابي بمهنية ورُقي يليقان بنقابة عريقة مثل «الصحفيين».

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