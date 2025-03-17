الأولمبية الدولية تعتمد الاتحاد العالمى للملاكمة وإدراجها فى لوس أنجلوس 2028

اعتمد المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية، برئاسة السويسري توماس باخ، تشكيل الاتحاد العالمي للملاكمة خلال الاجتماع المقام فى اليونان حاليا، ليكون هو المسؤول عن رياضة الملاكمة كاتحاد دولى منظم لقوانين اللعبة وأحد الاتحادات الأولمبية التي تعمل تحت مظلتها.

واتخاذ المكتب التنفيذي قرارا بإدراج لعبة الملاكمة مرة أخرى فى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 ، ليشرف بذلك على تنظيم أولمبياد الشباب المقرر إقامتها فى السنغال بجانب دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس.

ومن المقرر الإعلان عنها رسميا في مؤتمر صحفي 21 مارس الجاري عقب إعلان نتيجة انتخابات اللجنة الأولمبية.

وكان الاتحاد المصري للملاكمة برئاسة الدكتور مجدي اللوزي انضم رسميا إلى الاتحاد العالمي للملاكمة برئاسة الهولندي فورست بوريس قبل شهرين ليصبح الاتحاد المصري الاتحاد الوطني رقم 73 انضماما للاتحاد العالمي، قبل أن يكتمل عقد الاتحادات الوطنية ويصل الي 78 اتحاد وطني.

وأكد الدكتور مجدي اللوزي رئيس الاتحاد المصري للملاكمة، أن سعي للانضمام لاتحاد العالمي للملاكمة من أجل ام تشارك مصر في دورة الألعاب الأولمبية للشباب.

وأضاف حلم المشاركة مرة أخرى في الأولمبياد حلم ولكن الحلم القادم هو حصد ميدالية اولمبية علي الأقل في أولمبياد الشباب وبداية الاستعداد لوس أنجلوس 2028 والتي سينظمها الاتحاد العالمي للملاكمة رسميا.

وتابع اللوزي لدينا حلم الان سنبدأ في التخطيط له من أجل استعادة منصات التتويج الأولمبية والعالمية بعد انتهاء أزمة الاتحاد العالمي للملاكمة .

واختتم الدكتور مجدي اللوزي أصبحنا علي قرب أشهر قليلة من أجل المشاركة في أولمبياد الشباب داكار 2026، وأننا حاليا نستعد لها جيد وأن تجارب منتخب الشباب ستبدأ خلال الأيام المقبلة لتكوين قوام المنتخب الوطني للشباب.