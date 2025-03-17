تقرير: ارتفاع استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق في 2024

كشف تقرير حديث صادر عن كاسبرسكي، عن تزايد استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق، حيث شكلت نسبة كبيرة من الحوادث الأمنية خلال عام 2024، بينما ظلت التطبيقات الموجهة للعامة الأكثر استهدافاً.

وأوضح التقرير، أن الهجمات السيبرانية شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث استغل المهاجمون بيانات الاعتماد المسربة لشن هجمات أكثر تعقيداً، لا سيما في إطار برمجيات الفدية كخدمة.

كما برزت الهجمات التي تستغل الثقة والتصيد الاحتيالي كتهديدات متزايدة.

وأكد خبراء كاسبرسكي أن المؤسسات بحاجة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية واعتماد استراتيجيات استباقية لمواجهة هذه التهديدات، مع التركيز على تحديث الأنظمة، تفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتوعية الموظفين بالمخاطر السيبرانية.