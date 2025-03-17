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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

تقرير: ارتفاع استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق في 2024

تقرير: ارتفاع استغلال
تقرير: ارتفاع استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق
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كشف تقرير حديث صادر عن كاسبرسكي، عن تزايد استغلال الحسابات الصالحة كمسار رئيسي للاختراق، حيث شكلت نسبة كبيرة من الحوادث الأمنية خلال عام 2024، بينما ظلت التطبيقات الموجهة للعامة الأكثر استهدافاً.

وأوضح التقرير، أن الهجمات السيبرانية شهدت تطوراً ملحوظاً، حيث استغل المهاجمون بيانات الاعتماد المسربة لشن هجمات أكثر تعقيداً، لا سيما في إطار برمجيات الفدية كخدمة. 

كما برزت الهجمات التي تستغل الثقة والتصيد الاحتيالي كتهديدات متزايدة.

وأكد خبراء كاسبرسكي أن المؤسسات بحاجة إلى تعزيز إجراءاتها الأمنية واعتماد استراتيجيات استباقية لمواجهة هذه التهديدات، مع التركيز على تحديث الأنظمة، تفعيل المصادقة متعددة العوامل، وتوعية الموظفين بالمخاطر السيبرانية.

 

الهجمات السيبرانية التصيد الاحتيالي المخاطر السيبرانية