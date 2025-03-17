محافظ الدقهلية في السنبلاوين يبدي استيائه من مستوى النظافة وتدني الخدمات

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم مدينة السنبلاوين، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات، مؤكداً أن جولاته اليومية المفاجئة لا تتوقف حرصا على مصالح المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، من منطلق حرصه على تقييم الأداء بنفسه.

وتفقد محافظ الدقهلية، شوارع المدينة وأبدى استيائه من سوء حالة النظافة بالشوارع وتدني مستواها، ووجود اشغالات في مناطق عديدة بالمدينة تعوق حركة المرور والسير، وتشوه المظهر الحضاري للمدينة، وأكد على أهمية سرعة رفع كافة تجمعات القمامة ورفع الإشغالات.

كما تفقد محافظ الدقهلية المركز التكنولوجي، وعبر عن غضبه بسبب تأخر تقديم الخدمة للمواطنين، والتأخير في تحصيل الإيرادات في بعض البنود، والتباطؤ في الانتهاء من ملفات التصالح حرصا عليهم ولتحقيق مصالح المواطنين، مشددا على أهمية سرعة الإنجاز لملفات وطلبات المواطنين في مختلف القطاعات، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وأكد أنه لا مكان لمقصر أو متقاعس في أداء الخدمات للمواطنين.