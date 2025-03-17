اللجنة الفنية تؤكد دعمها للمنتخب الوطني بقيادة حسام حسن

أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بحضور المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم مساندتها بكامل أعضائها لجميع المنتخبات الوطنية وفي مقدمتها منتخب مصر الأول بقيادة المدير الفني حسام حسن وذلك منذ اليوم الأول لتولي اللجنة عملها بالاتحاد.

كما أكد جميع أعضاء اللجنة الفنية للاتحاد المصري لكرة القدم على ثقتهم الكاملة في الجهاز الفني لمنتخب مصر وقدرته على تحقيق حلم الشعب المصري بالتأهل لكأس العالم 2026.

كما أكدت اللجنة الفنية بالاتحاد على وحدة جميع أعضائها ولا وجود لخلافات بينهم، وأن كل ما تردد بهذا الخصوص أنباء لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أن الكل يعمل على قلب رجل واحد لتوفير كل سبل الدعم للمنتخبات الوطنية.

المنتخب يبدأ استعداداته لمواجهة أثيوبيا

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريباته مساء أمس الأحد باستاد القاهرة الدولي في إطار الاستعداد لمباراتي إثيوبيا و سيراليون المقرر لهما يومي ٢١ و ٢٥ مارس الجاري في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ مران منتخب مصر باحماءات بدنية ثم جمل فنية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

تواجد في مران اليوم كلاً من محمد عواد وعبد العزيز البلعوطي وخالد صبحي وحسام عبد المجيد وحمدي فتحي وأحمد عيد ونبيل دونجا ومحمد شحاته ومحمود تريزيجيه وإبراهيم عادل ومصطفي فتحي واحمد سيد زيزو ومحمود صابر وأسامه فيصل.

ويخوض منتخب مصر تدريباته في التاسعة والنصف علي أن يتوجه مساء الثلاثاء إلى المغرب لمواجهة إثيوبيا.