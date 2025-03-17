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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حركة تنقلات لرؤساء المدن في الدقهلية

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق - محافظ الدقهلية
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أصدر اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المراكز والمدن بنطاق المحافظة.

 وأكد  محافظ الدقهلية أن ذلك يأتي في أعقاب عدد من الجولات التفتيشية المفاجئة على مدار الفترة الماضية وما تم رصده من سلبيات وايجابيات بالمراكز والمدن، وحسب إمكانيات وقدرات كل منهم.

وشملت الحركة ندب اللواء عماد الدكروري من العمل رئيس مركز ومدينة طلخا للعمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين، وندب  رحاب المزين من العمل بالديوان العام للمحافظة للعمل رئيس الوحدة المحلية بمدينة محلة دمنه، والقيام بالإشراف على الوحدة القروية بمنية محلة دمنه، وندب  حاتم قابيل من العمل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين للعمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، وندب اسلام النجار من العمل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل للعمل رئيس مركز ومدينة طلخا، وندب  محمد عبد الباقي من العمل رئيس مركز ومدينة أجا للعمل رئيس مركز ومدينة المنصورة، وندب محمد عوض الدسوقي من العمل رئيس مركز ومدينة منية النصر للعمل رئيس مركز ومدينة أجا، وندب وائل السعدني من العمل رئيس مدينة محلة دمنه للعمل رئيس مركز ومدينة منية النصر.

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