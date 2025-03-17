ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

ناصر منسي ينتظم في مران الزمالك استعدادًا للقاء الجونة

ناصر منسى
ناصر منسى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.
وتماثل اللاعب للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.
وشارك ناصر منسي مع الفريق في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، قبل أن يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

ناصر منسي الزمالك الجونة كأس عاصمة مصر