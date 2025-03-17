ناصر منسي ينتظم في مران الزمالك استعدادًا للقاء الجونة

انتظم ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.

وتماثل اللاعب للشفاء من الوعكة الصحية التي تعرض لها مؤخراً وأبعدته عن الفريق في الفترة الأخيرة.

وشارك ناصر منسي مع الفريق في التدريبات البدنية بصورة طبيعية، قبل أن يشارك في الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية استعداداً للمباراة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.