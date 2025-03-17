ads
الإثنين 17 مارس 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين فى مواجهة سموحة

مران الزمالك
مران الزمالك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذين شاركوا بصورة أساسية في مباراة سموحة الأخيرة في دور الثمانية لكأس مصر، تدريبات استشفائية خلال مران اليوم الاثنين، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الجونة المقبل في بطولة كأس عاصمة مصر.
وفضل الجهاز الفني خوض المجموعة الأساسية تدريبات استشفائية وتأهيلية، دون المشاركة في باقي فقرات المران خوفاً من تعرضهم للإجهاد قبل اللقاء المقبل.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الجونة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

تدريبات استشفائية الزمالك مران الزمالك سموحة الجونة