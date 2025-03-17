التصريح بدفن جثة طالب لقى مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة فاقوس اليوم التصريح بدفن جثة طالب لقي مصرعه إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق أم عجرم - فاقوس نطاق مركز فاقوس، وتم التحفظ على الجثة في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى فاقوس المركزي بوصول "محمد السيد محمد" 16 عاما مقيم بقرية الغزالى بمركزفاقوس مصابا باضطراب في درجة الوعي ونزيف بالمخ وتم تقديم الإسعافات اللازمة له وصديقه "أحمد م ح م" 17 عاما جثة هامدة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة المصاب ووفاة الثانى إثر وقوع حادث تصادم دراجة نارية بجرار زراعي بطريق ام عجرم - فاقوس نطاق مركز فاقوس.

وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية حدوثه.