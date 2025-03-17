السيطرة على حريق اندلع بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي بقليوب

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الاثنين، على حريق اندلع بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي"المحطة " بقليوب.

تبين أن الحريق بسبب وجود ماس كهربائي بلوحة الكهرباء داخل القاعة الرئيسية أدى إلى اشتعال أجزاء من 15 دكة خشب على مساحة 15 متر.

جرى السيطرة على الحريق بمعرفة الحماية المدنية، دون أي خسائر في الأرواح، وجاري تحرير المحضر اللازم، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أمرت بإجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق وخسائره.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بكنيسة القديس أثناسيوس الرسولي"المحطة " بقليوب، وجاري تحرير المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده لمناطق مجاورة.

حريق داخل كنيسة

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