عبد المحسن سلامة لـ"البوابة نيوز": لأول مرة أعلنها.. زيادة البدل تساوي الزيادة في المعاش

الإثنين 17/مارس/2025 - 03:24 م

أعلن الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، أن الزيادة في قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا ستكون ولأول مرة مساوية لنفس القيمة في المعاشات.

كان الصحفي الكبير عبد المحسن سلامة، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، قام بزيارة لمؤسسة البوابة نيوز الإعلامية.. وكان في استقباله الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإعلامية داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير البوابة نيوز، وعدد من مديري التحرير ورؤساء الأقسام والصحفيين.

وعبر “سلامة” عن سعادته بحفاوة الاستقبال، متمنيًا أن يلتئم العرس الانتخابي بمهنية ورقي يليقان بنقابة عريقة مث “الصحفيين”.