رئيس الأركان يتناول وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط

شارك الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الإحتياط تناول وجبة الإفطار، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التواصل المستمر مع رجال القوات المسلحة ومتابعة سير العملية التعليمية بالكليات والمعاهد العسكرية .

وأكد الفريق أحمد خليفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكلية بأحدث العلوم العسكرية وفقاً لخطط علمية مدروسة لإعداد أجيال مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة العطاء بالقوات المسلحة، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل المنشآت التعليمية العسكرية يهدف إلى الإرتقاء بكافة النواحى التخصصية والفنية للطلبة للوصول إلى الإحترافية فى تنفيذ كافة المهام الموكلة إليهم فى المستقبل .

كما أدار حواراً مع الطلبة وإستمع فيه إلى تساؤلاتهم وإستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، وأوصاهم بالحفاظ على الانضباط العسكرى والمستوى العلمى المتميز واللياقة البدنية العالية ليكونوا قدوة لشباب مصر فى العمل الجاد وفق رؤية علمية تعظم الاستفادة من كافة القدرات والإمكانات المتاحة .

حضر تناول وجبة الإفطار عدد من قادة القوات المسلحة .