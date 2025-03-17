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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات ويحصدون العديد من الميداليات بمختلف البطولات

أبناء المؤسسات الرياضية
أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية يحققون إنجازات رياضية
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 نجح لاعبو نادى طلائع الجيش وأندية المؤسسات الرياضية العسكرية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وعدد من الإتحادات الرياضية فى الحصول خلال الثلاثة أشهر الماضية على 22 ميدالية متنوعة بواقع [  8  ذهب - 6 فضة - 8  برونز ] من خلال الإشتراك فى 13 بطولة لعدد من الألعاب الرياضية على مختلف المستويات ( عربياً - أفريقياً - دولياً - عالمياً ) .

ويأتي ذلك استمراراً للنجاحات التى يحققها أبناء المؤسسات الرياضية العسكرية بمختلف الألعاب الرياضية بكافة المسابقات التى يشاركون بها ، وفى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات لإعداد وتأهيل كوادر رياضية لرفع العلم المصرى خفاقاً ،

جدير بالذكر أن فريق سيف المبارزة بنادى المؤسسة الرياضية بالهايكستب تصدر التصنيف العالمى لمرحلة الشباب بعد حصوله على المركز الأول وحصد الميدالية الذهبية على مستوى ( فرق جماعى ) وذلك فى بطولة العالم التى أقيمت فعالياتها بدولة سويسرا .

وإستمراراً للتميز وتحقيق الإنجازات تمكنت اللاعبة  فريدة أبو هاشم خليل لاعبة نادى طلائع الجيش فى تحقيق إنجازاً تاريخياً فى بطولة كأس العالم للكبار للخماسى الحديث المؤهلة للمشاركة فى دورة الألعاب الأوليمبية لوس أنجلوس 2028 من خلال حصدها الميدالية الذهبية وكأس أفضل لاعبة فى البطولة التى تم تنظيمها بجمهورية مصر العربية بمشاركة 108 لاعبين ولاعبات من 24 دولة لتعد بهذا الإنجاز أصغر لاعبة تحقق الميدالية الذهبية عن عمر 14 عام فى بطولات كأس العالم للكبار للخماسى الحديث ، فضلاً عن تحقيقها رقم قياسى عالمى للخماسى الحديث للسيدات بتسجيلها 1464 نقطة متجاوزة الرقم السابق 1461 نقطة المسجل باسم اللاعبة المجرية ميشيل جولياش فى أوليمبياد باريس 2024 .

هذا وقد قدمت القيادة العامة للقوات المسلحة التهنئة للاعبين الذين أبرزوا النموذج المشرف للشباب المصرى القادر على تحقيق الألقاب والنجاحات المتميزة فى مختلف الألعاب الرياضية .

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