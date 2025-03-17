هشام ماجد: لا أهتم بالتريند

كشف الفنان هشام ماجد، ضيف إيناس سلامة الشواف، في برنامجها أرقام، على راديو إنرجي 92.1، وتحدث عن الكثير من الأرقام في حياته الشخصية والفنية.

وقال عن رأيه في مقولة العمر مجرد رقم،: "على حسب الشخصية إن كان الشخص محب للحياة يكون العمر فعلاً مجرد رقم ولكن إن كان متشائم ولديه طاقة سلبية هيشعر بالاستياء من العمر".

وعن الأرقام في حياته، قال: "رقم حظي هو 2 و 4 ولذلك شعرت أن 2024 عام مميز وكذلك سيكون عام 2042 عام مميز، وبشعر بالسعادة حين أدخل المسرح أو السينما وأجد الجمهور كامل العدد، والإيرادات عندي أهم أرقام لإنها حقيقية ومنها يقاس نجاح الفيلم من فشله".

وأكمل قائلاً: "أرقام المشاهدات مهمة ولكنها لا تكون حقيقية تماماً، ورقم الترند مش بيفرق معايا، عمري ما فكرت في لقب الأعلى في الأجر وأتمني أن يحدث مع مرور الأيام ولكنها ليست في تفكيري".

وعن ترتيبه على الأفيش، قال: "معدتش بيه كتير لأني بدأت تمثيل وإحنا ثلاثة سوا أنا وأحمد فهمي وشيكوا فمرة بيكون على اليمين ومرة على الشمال ومرة في الوسط المهم الشكل على الأفيش يكون حلو".

وعن السوشيال ميديا، قال: "لست شخص فعال على السوشيال ميديا، والصفر على الشمال بالنسبة لي هو الترند".



وتابع: "توقيت نزول العمل عامل مهم ومين هينزل حواليك قبلك أو بعدك، وراضي عن جميع أعمالي ولو عاد الزمن بي مرة آخرى سأقدمها مجدداً"، وأضاف: "قدمت ورقة شفرة وكان أجرى 40 ألف".

وعن ساعات التصوير، قال: "أطول مشهد قدمته مشهد المركب والقرش في أشغال شقة جداً تم تصويره في يومين وكان مدته على الشاشة 4 دقائق فقط، وأكثر عمل تم تصويره كان خلصاتة بشياكة وصل لـ70 يوم أو أكثر ".

وعن الأرقام المميزة، قال: "الأرقام المكررة ليها قصة معايا لما الساعة بتيجي 11:11 ببص فيها وده من زمان جداً ومش فاهم السر إيه".