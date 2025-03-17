زيارة علمية لطلاب جامعة حلوان الأهلية إلى مقر الهيئة العربية للتصنيع

نظمت كلية الهندسة بجامعة حلوان الأهلية، برنامج هندسة النظم الذكية، زيارة علمية لمصنع الإلكترونيات بالهيئة العربية للتصنيع.

تأتي هذه الزيارة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، بهدف تمكين الطلاب من المتابعة الحية لأحدث آليات تصنيع الأجهزة الإلكترونية، والوقوف على أحدث التقنيات المستخدمة في هذا المجال الحيوي.

أتاحت الزيارة للطلاب فرصة فريدة للاطلاع عن كثب على مختلف مراحل إنتاج الإلكترونيات، بدايةً من خطوط الإنتاج، مرورًا بعمليات التركيب والتجميع وفحص الجودة، وصولًا إلى مراحل التغليف والتعبئة. وخلال الجولة، تمكن الطلاب من التعرف على تفاصيل عمليات التصنيع الدقيقة، مما يسهم في تطوير مهاراتهم العملية وربطها بالجانب النظري للدراسة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان الأهلية، أن الجامعة تحرص على دعم الأنشطة الطلابية العلمية وتنظيم الزيارات الميدانية التي تساهم في إعداد خريجين مؤهلين لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة. وأوضح أن الربط بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي يعد عنصرًا أساسيًا في تطوير قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والدولي، مشددًا على أهمية هذه الزيارات في تزويد الطلاب بالمعرفة التطبيقية التي تعزز فرصهم في التميز المهني.

تمت الزيارة تحت إشراف الدكتور محمود المسلاوي، عميد كلية الهندسة، السيد عطا، أمين عام الجامعة، و حسين زغلول، مدير عام إدارة شؤون التعليم والطلاب. وبتنظيم من الدكتورة أماني محمد، منسق برنامج هندسة النظم الذكية، والدكتورة هدير أحمد، مسجل البرنامج، إلى جانب دينا المواوي، عضو إدارة التسويق والتدريب.

وشملت الزيارة محاضرة تعريفية تناولت أنشطة الهيئة العربية للتصنيع، والتي تعد من الركائز الأساسية للصناعة العسكرية في مصر، بالإضافة إلى استعراض أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع الأجهزة المنزلية. كما أتاح هذا اللقاء للطلاب فرصة الاستفادة من الخبرات الهندسية المتقدمة، مما يسهم في تنمية مداركهم وتعزيز مهاراتهم في مجال هندسة النظم الذكية وتطبيقاتها في الصناعات المتطورة.