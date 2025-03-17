حسن مالك يكشف عالم المراهنات لمحمد فرّاج في منتهي الصلاحية

كشف حسن مالك عالم المراهنات أمام محمد فرّاج، ليحفزه على التفكير في اختراق هذا العالم لحل أزمته المالية، وهذا ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل منتهي الصلاحية الذي يُعرض على قنوات MBC بالتوازي مع منصة شاهد.

بعد إصابته بتمزق في الرباط الصليبي وعجزه عن العلاج بسبب حالته المادية المتواضعة، يقرر شرقاوي أن يعتزل كرة القدم ويدخل عالم المراهنات عبر الإنترنت. وبعد خروج صالح (محمد فرّاج) من السجن، يلتقي بشرقاوي ويتدخل في شجار اشتبك فيه شرقاوي مع شاب آخر، وأصيب بقطع في يده، فيسرع به صالح إلى المستشفى.

وفي الطريق يقف شرقاوي ليسحب مبلغاً كبيراً من المال من الماكينة، فيثير اندهاش واستغراب صالح، ويسأله عن مصدر هذه الفلوس، وبعد تردد يفشي له سره، وهو العمل في المراهنات من خلال أبليكيشن على الإنترنت، يقوم المستخدمون بدفع مبلغ رمزي من المال للمشاركة في رهان على مباراة بعينها ومن يكسب الرهان يحصل على مبالغ كبيرة، وكلما زاد المبلغ الذي يشارك به كلما زادت فرصته في الحصول على مبالغ أكير في حال ما كسب الرهان.

تلمع الفكرة في ذهن صالح خاصة وأنه أصبح الآن عاطلاً بلا عمل، ويبدأ عملية البحث عبر الإنترنت عن هذه المراهنات، ويبدو أنه يفكر في اختراق هذا العالم.

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.