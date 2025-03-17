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الإثنين 17 مارس 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تتعهد بالعمل على استعادة السلام في شرق الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية
الكونغو الديمقراطية
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أكد روني جاكسون المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تتعهد بالمشاركة  في استعادة السلام النهائي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. 

جاء ذلك خلال لقاء جاكسون في كينشاسا مع رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس-أنتوان تشيسكيدي، حيث بحثا سبل تحقيق السلام في البلاد وقضايا التنمية..حسبما أفاد بيان صادر عن الرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

 

وشدد المبعوث الأمريكي على ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جمهورية الكونغو الديمقراطية من قبل الجميع..مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل على إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق السلام بهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

 

وأعرب جاكسون عن أمله في جذب الاستثمارات الأمريكية إلى أرض يسودها السلام..قائلا:" نرغب في العمل على تشجيع الشركات الأمريكية للاستثمار والعمل في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولتحقيق ذلك، يجب أن نتأكد من وجود بيئة سلمية".
 

الكونغو الديمقراطية الولايات المتحدة ترامب