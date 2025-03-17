فيفي عبده الضحية الـ17 من برنامج "رامز إيلون مصر"

ينتظر عدد كبير من الجماهير عرض أحدث حلقات برنامج المقالب «رامز إيلون مصر» الحلقة 17، الفنان رامز جلال، الليلة 6 مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، ويستضيف خلالها الفنانة فيفي عبده، يواصل جذب الأنظار بمقلب رامز جلال التي تشمل العديد من المشاهير والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وقد شهد البرومو الدعائي للبرنامج ظهور بعض الأسماء الكبيرة التي وقع عليها المقلب، مثل الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب المصري، الفنان أحمد العوضي، الفنانة فيفي عبده، إلهام شاهين، ولاعب الأهلي إمام عاشور، وغيرهم من النجوم والرياضيين.

تقوم فكرة برنامج "رامز إيلون مصر" على إيهام الضيف بالمشاركة في برنامج تلفزيوني لاكتشاف المواهب العلمية يحمل اسم “جولدن تالنت”، ويضم البرنامج لجنة تحكيم تتكون من الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، ولاعب كرة القدم السعودي محمد نور، والفنان رامز جلال، على أن يحل الضيف كعضو رابع في لجنة التحكيم.