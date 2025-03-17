رئيس الطائفة الإنجيلية يزور الدكتور أسامة الأزهري بمركز مصر الثقافي الإسلامي

زار الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، اليوم الاثنين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك بمركز مصر الثقافي الإسلامي بجامع مصر الكبير بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتقديم التهنئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

رافق رئيس الطائفة الإنجيلية خلال الزيارة وفد رفيع المستوى من قيادات الطائفة الإنجيلية، وكان في استقبالهم، إلى جانب وزير الأوقاف، عدد من قيادات وزارة الأوقاف.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور القس أندريه زكي عن تقديره العميق للدكتور أسامة الأزهري، مشيدًا بجهوده في تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، مؤكدًا أنه من أهم رموز التنوير في مصر، ويمثل نقلة مهمة في تاريخها الحضاري.

كما شدد على أن مصر بقيادتها السياسية الواعية وقياداتها الدينية المخلصة قادرة على مواجهة التحديات والعمل على ترسيخ قيم المواطنة.

وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية: "نهنئكم ونهنئ جميع المصريين بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وندعو الله أن يمنحكم القوة والحكمة لخدمة الوطن، فدوركم في هذه المرحلة تاريخي ودقيق، ونحن جميعًا نعمل معًا من أجل خير بلادنا وشعبها".

من جانبه، رحّب الدكتور أسامة الأزهري بهذه الزيارة، معربًا عن اعتزازه بالعلاقة الطيبة والأخوَّة الحقيقية التي تجمع بين أبناء الوطن بمختلف طوائفهم، مؤكدًا أن الطائفة الإنجيلية دائمًا تقدم نموذجًا مخلصًا في العمل المجتمعي والخدمي، وتسهم في تعزيز القيم الإنسانية المشتركة.

كما أشاد وزير الأوقاف بالدكتور القس أندريه زكي، قائلًا: "الدكتور أندريه نموذج للشخصية الوطنية المثقفة، التي تحمل رؤية مستنيرة وتسعى لتعزيز قيم المواطنة والعيش المشترك".

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري: "مصر تقدم نموذجًا للعالم أجمع في تحقيق التلاحم بين أبنائها، وترسيخ مبادئ الحوار والتعاون بين مؤسساتها الدينية".

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