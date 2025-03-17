ندوة بنقابة المهندسين تسعى إلى ربط بين العلوم الشرعية والذكاء الاصطناعي

قدم المهندس محمود عرفات- أمين عام نقابة المهندسين الشكر للدكتور المهندس أحمد فرج- رئيس لجنة الفضاء بالنقابة، وأعضاء اللجنة، لمجهوداتهم المبذولة لتنظيم هذه الندوة المثمرة والتي شهدت مشاركة عدة جهات منها الأزهر الشريف، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وعلماء الفضاء من القوات المسلحة، قائلًا:" لم نغفل في شهر الصيام والعبادة، مناحي الحياة العلمية والثقافية".

وأكد "عرفات" خلال كلمته الختامية لندوة "الكون بعيون العلم والإيمان: رحلة في آفاق الفضاء" المنعقدة أن نقابة المهندسين كما هي نقابة مهنية وتبحث عن خدمة المهنة والمهندسين وخدمة المجتمع، فهي كذلك لها دور في خدمة المجتمع من الناحية العلمية، مُثمنًا ما وصلت إليه الندوة من ربط متميز بين العلوم الشرعية والذكاء الاصطناعي وهندسة علوم الفضاء، واعدًا بعقد مثل تلك الندوات المثمرة في الفترة القادمة لتعكس الدور الكبير لنقابة المهندسين في خدمة المجتمع والعلم.

واختتمت الندوة بعدة توصيات استعرضها الدكتور المهندس أحمد فرج، وهي تعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والدينية لدعم البحث العلمي والتعليم في الفضاء والفلك، وتسليط الضوء على دور التكنولوجيا الفضائية في تحقيق التنمية المستدامة، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعزيز الوعي حول العلاقة بين العلم والدين في الفضاء، ودعم مشروعات بحثية بين النقابة ومجمع البحوث الإسلامية في مجالات الفلك الشرعي والاستشعار من بعد، ودعم إدماج الذكاء الاصطناعي في مجالات هندسة الفضاء لتطوير حلول مبتكرة تعزز استكشاف الكون، ودعوة الأستاذ الدكتور محمد عبد الدايم الجندي- الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحضور لقاء يجمع أعضاء لجنة الفضاء لمناقشة إمكانية التعاون في الفترة القادمة وتوقيع بروتوكول تعاون مع النقابة.