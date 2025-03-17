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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الصحة اللبنانية: استشهاد شخص في غارة إسرائيلية على بلدة يحمر جنوبي البلاد

جنوب لبنان
جنوب لبنان
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استشهد اليوم /الإثنين/ شخص في غارة جوية شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على بلدة يحمر الشقيف في جنوبي لبنان. 

وبحسب بيان صادر عن الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء، ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية أن الطائرة المسيرة أطلقت صاروخًا موجهًا استهدف دراجة نارية كانت تسير على طريق حي البيدر في بلدة يحمر الشقيف، وعلى متنها شخصان، حيث أصيبت الدراجة النارية بشكل مباشر، وفي الوقت نفسه، صادف مرور سيارة على الطريق أصيبت بشظايا الصاروخ، ما أسفر عن اندلاع النيران فيها، فضلًا عن تضرر أحد المحال التجارية.

وعملت فرق الإسعاف على نقل المصابين إلى المستشفيات، بينما قامت فرق الدفاع المدني اللبناني والهيئة الصحية الإسلامية بإخماد النيران التي اشتعلت.
 

الصحة اللبنانية لبنان طائرة مسيرة يحمر