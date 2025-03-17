ندوة بنقابة المهندسين: علوم الفضاء تشكل الركيزة الأساسية للتقدم والنهضة

أعرب المهندس هشام سامي، أحد المشاركين في ندوة "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان"، عن فخره بمشاركة نقابة المهندسين في هذه الفعالية العلمية الهامة.

وأكد سامي أن الهندسة، وخاصة في مجال الفضاء، تشكل الركيزة الأساسية للتقدم والنهضة، مشيرًا إلى أن الإنجازات التي حققتها مصر في هذا المجال تعكس عزيمة وإصرار المصريين على تحقيق المستحيل.

وأضاف سامي أن ما تم تحقيقه في مجالات الفضاء يعكس طموح مصر في أن تصبح من الدول الرائدة علميًا وتكنولوجيًا. كما أشار إلى أن الجهود المستمرة في هذا المجال تشكل حجر الزاوية لبناء مستقبل مشرق لمصر في مجالات البحث العلمي والتطور التكنولوجي.