الجندي: الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بعلوم الفضاء لدعم التكامل بين العلم والإيمان

أكد الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، دور الأزهر الشريف في تعزيز التكامل بين العلوم الشرعية والتطبيقية.

وأشار “الجندي” في كلمته خلال ندوة "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان"، إلى أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع الحوار بين العلماء والفقهاء حول المفاهيم الحديثة لعلوم الفضاء. وأكد الجندي أن الأزهر يسعى دائمًا لدعم البحث العلمي في مجالات الفضاء والفلك.

كما أضاف الجندي أن الأزهر الشريف يولي اهتمامًا بالغًا بمجالات العلوم الحديثة، لاسيما علوم الفضاء والفلك، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالآفاق العلمية والشرعية، ودمج هذه العلوم لخدمة الإنسانية.

وأكد أن هذه الفعاليات تعكس ريادة مصر في مجال الفضاء وتعزز من موقع الأزهر كمرجعية علمية ودينية.