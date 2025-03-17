"تحرير 237 محضر تعدي".. "زراعة الأقصر" تستعرض إنجازاتها خلال شهرين

نفذت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر، عدد من الفعاليات على مدار الفترة الماضية تحديدًا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي، وذلك بناء علي توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بضرورة بتكثيف الأنشطة الإرشادية والتوعوية وإزالة التعديات وغيرها من الأنشطة، في إطار جهود الدولة لتيسير إجراءات أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية مع الالتزام بكافة معايير الأمن والأمان الحيوي، وتقديم كافة أوجه الدعم للوصول لأفضل معدلات أداء، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين.

وحول هذه الأنشطة، أوضح الدكتور جابر محمد كلحي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، أهم الأنشطة التي قامت بها المديرية في التقرير التالي: مشيرًا إلى أنه في إدارة الأراضي والمياه، تم تنفيذ عدد 8 ندوات عن تطهير المساقي ونظم الري الحديث.

كما تمت المشاركة مع هندسات الري فى عمل عدد 8 روابط تابع لمشروع الري الحقلي المطور، وتم تطهير المساقي الخاصة بمركز إسنا بمسافة تقدر بحوالى 5.360 كم تقريبا، كما تم المرور الدورى على حقل لنبات اليانسون (نباتات طبية وعطرية) لإعطاء التوصيات الفنية خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بمختلف نواحي المحافظة عقب حصاد المحاصيل الصيفية فى شهر أكتوبر، بغرض صيانة وتحزيم محصول القمح قبل طرد السنابل فى شهر فبراير، وكذا تم عقد عدد 5 ندوات بناحية ( منشاة العمارى – البياضية - العوامية ) بحضور عدد 71 شخص.

وأضاف كلحي، في الإدارة العامة للتعاون الزراعي، تم فحص عدد (6) شكوي واردة للإدارة العامة للتعاون الزراعي، والعمل علي حل المشاكل الواردة بهذه الشكاوى، كما تم المشاركة فى ورشة عمل تم تنظيمها من الجمعية المركزية للتعاون الزراعي تضم مجالس إدارات الجمعيات التعاونية بهدف رفع كفاءة العمل التعاوني على مستوى المحافظة، مضيفًا أنه في إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، تم فحص 37 شكوى داخلية والرد عليها مشددًا على دورية فحص شكاوى المواطنين والعمل على حلها طبقا للتعليمات والقوانين المنظمة.

ندوات إرشادية وحملات توعية لزراعة القمح

أما في الإدارة العامة للإرشاد الزراعي، ذكر كلحي، أنه تم تنفيذ 64 ندوة إرشادية و18 يوم حقل و14 مدرسة حقلية لمحصول القمح ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح، بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح، حيث تم زراعة مساحة 386 فدان قمح ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية وتقديم خدمة التسوية بالليزر مجانا للمزارعين بالتعاون مع جهاز تحسين الأراضي بالمحافظة، وزراعة 288 فدان تكثيف محصولي بالتعاون مع المعاهد البحثية المختلفة، وتنفيذ عدد 2 تدريب لمهندسي الإرشاد والمكافحة بالتعاون مع المعمل المركزي للحشائش، وتنفيذ 3 أيام تدريب على زراعة القصب بالشتل وأهم الممارسات الزراعية بمصانع سكر أرمنت لعدد 25 متدرب من مهندسي الإرشاد الزراعي والمحاصيل السكرية ومصنع سكر أرمنت، كما تم استقبال وفد مشروع تعزيز المرونة ومنظمة اليونيدو وذلك لبحث إجراءات مشروع زراعة 10 افدنة بمحصول قصب السكر بالشتلات والري الحديث والطاقة الشمسية بناحية الشغب التابعة لإدارة إسنا، مضيفًا أن المديرية نفذت العديد من أيام "حقل" للمحاصيل المختلفة طول هذا العام، حيث تم شرح التوصيات الفنية خلال أطوار نمو النبات فى المواسم المختلفة.

وتابع كلحي أنه في إدارة حماية الأراضي، فقد قامت المديرية بجهود فى حماية الأراضي للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية والتي أسهمت في الحفاظ على الرقعة الزراعية، حيث تم تحرير عدد (237) محضر تعدي للأراضي الزراعية بمساحة 17 سهم و13 قيراط و11 فدان، وتمت الإزالة لعدد (219) حالة تعدي فى المهد لمساحة 8 سهم 17 قيراط و10 فدان، كما تم التنبيه برفع الأنقاض وإعادة الأرض لطبيعتها الزراعية كما كانت، والمتبقى عدد (18) حالة بمساحة 9 أسهم 20 قيراط، تم استصدار قرارات إزالة لهم وذلك لإدراجهم فى حملات الإزالة المكبرة وذلك لاعتراض المخالفين عن تنفيذ الإزالة فى المهد، حيث تم تحرير محاضر اعتراض (جنحة بمركز الشرطة)، وتم استصدار عدد (244) قرار إزالة لمخالفات المباني على الأراضى الزراعية خلال الشهرين الماضيين.

وأشار كلحي أنه فى إدارة المحاصيل السكرية، تم متابعة حقل الفول البلدى المحمل على محصول قصب (غرس خريفى) بمركز أرمنت، ومتابعة عملية توريد محصول قصب السكر لمصانع ارمنت – قوص – إدفو، وتم عقد يوم حقل لتوعية المزارعين بزراعة قصب السكر بطريقة الشتل، وتم تنفيذ مساحة 14 قيراط 87 فدان ضمن مشروع تنمية وإنتاج القصب من عمليات خدمة (حرث تحت التربة – تسوية بالليزر)، وبالإشراف والمتابعة على لجان تنقية الحيازات بالإدارات الزراعية وقطاع الإصلاح الزراعي والتى أسفرت عن تنقية عدد 1928 قطعة أرض بمساحة 3356 فدان، كما تم استكمال إدراج بيانات خارج الزمام (املاك الدولة ) على منظومة كارت الفلاح.

وفي الإدارة العامة للإنتاج الحيواني، ذكر وكيل زراعة الأقصر، أنه تم الاشتراك فى فاعليات معرض فيتاجرو للسنة الثانية فى محافظة الأقصر، والدورة السادسة للمعرض الخاص بمستلزمات الانتاج الحيواني والداجني، كما تم عقد عدد 2 ندوة تدريبية بالإشتراك مع الطب البيطري والهيئة العامة للاستعلامات عن تأثير التغيرات المناخية على الثروة الحيوانية والداجنة، بالإضافة إلى المرور على مصانع ومحلات الأعلاف لعمل المعاينات اللازمة لاستخراج التراخيص وعمل الفحص الظاهري للمنتج، ومتابعة أنشطة المربين وتقديم التوصيات الفنية لهم لمواجهة المتغيرات المناخية.

إطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض وعلاج 12 منزل مصاب بـ"القرضة"

وفيما يخص إدارة المكافحة، أفاد وكيل زراعة الأقصر، بأنه تمت المشاركة مع لجنة المبيدات بمقر المديرية فى عقد الدورة الـ( 28 ) عن مطبقى مبيدات الآفات الزراعية خلال الفترة من 2 وحتى 5 فبراير الماضي، والتي تهدف إلى رفع وعى المتدربين بأهمية الإستخدام الأمن للمبيدات إضافة إلى تعزيز الكفاءة فى مكافحة الآفات الزراعية، كما تم الفحص الدوري للمحاصيل الشتوية للتأكد من وجود إصابات ( الحشائش – آفات )، وتوعية وإرشاد المزارعين لاكتشاف أي إصابات، موضحًا انه تم علاج 12 منزل مصاب بحشرة النمل الأبيض (القرضة) خلال هذة الفترة، كما تم المرور على محلات الاتجار بالمبيدات الزراعية بعدد (10) أيام للتأكد من ترخيص المحلات من عدمه والتأكيد على صلاحية المبيدات.

وأوضح الدكتور جابر الكلحى وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، أن ذلك جاء بالإضافة للأنشطة والفعاليات التي قامت بها المديرية خلال العام الماضي، والتي كان أهمها توزيع تقاوى المحاصيل الصيفية فى شهر أبريل، واطلاق الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الصيفية فى شهر مايو الماضى، وتوزيع تقاوى المحاصيل الشتوية، كما تم إطلاق الحملة القومية للنهوض بالمحاصيل الشتوية، والمشاركة الفعالة بمعرض الوادي الزراعي، كما تم توقيع عقود التوريد لمزارعي السمسم بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وشركة " مزارع " تحت مظلة مديرية الزراعة فى شهر مايو.

وأضاف “كلحي”، إلى أنه تم تنفيذ عمليات التسوية بالليزر مجاناً لمزارعين الذرة الشامية فى شهر أبريل، كما تم تنفيذها مجانًا لمزارعين محصول القمح فى شهر أكتوبر، بالإضافة إلى تنفيذ الكثير من التدريبات الزراعية للمزارعين لزيادة الوعى بضرورة تنفيذ التوصيات الفنية الخاصة بكل محصول، كما تم تنفيذ العديد من الدورات الخاصة بمطبقى المبيدات ليستفيد بها شباب الخريجين لإعدادهم لسوق العمل واعتمادهم فنياً ليصبحوا مطبقي مبيدات.

وأشار كلحي إلى أنه تم خلال عام ٢٠٢٤، توزيع الأسمدة في بداية الموسم الصيفي، كما تم توريد محصول القصب إلى مصانع السكر بداية من شهر يناير وحتى شهر مايو، والانتهاء من مشروع تنمية محصول قصب السكر الربيعي فى مارس، كما بدأ مشروع تنمية محصول قصب السكر الخريفى فى سبتمبر، مشيرًا إلى أن هناك اهتمام بزراعة محصول قصب السكر بالطرق الحديثة (الرى - الشتل).

تشكيل رابطة لتنمية وتطوير محصول الطماطم والخضر

واختتم “كلحي” بالإشارة إلى أنه جارى العمل على تشكيل رابطة لتنمية وتطوير محصول الطماطم والخضر، موضحًا أنها الأولي من نوعها فى صعيد مصر حيث تضم الرابطة كل الفئات ممثلة فى ( مزارعين – مهندسين – شركات ) تحت مظلة مديرية الزراعة.

الدكتور جابر كلحي

أنشطة المديرية (1)

أنشطة المديرية (2)