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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

ندوة بنقابة المهندسين تشدد على أهمية دور علوم الفضاء في التنمية المستدامة

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أكد الدكتور أحمد فرج، رئيس لجنة الفضاء بنقابة المهندسين، في كلمته الافتتاحية للندوة العلمية "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان"، على أهمية هندسة علوم الفضاء في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030. 

وأوضح أن الفضاء ليس مجرد مجال علمي بل هو ضرورة استراتيجية في مجالات التنمية المستدامة، مثل الزراعة، الأمن القومي، وإدارة الموارد الطبيعية.

وأشار فرج إلى أن اللجنة تعمل على تدريب وتأهيل المهندسين المصريين في هذه المجالات المتقدمة، مستعرضًا الأهداف الطموحة لتوطين هندسة الفضاء والابتكار في مصر.

 كما أكد أن هذه الجهود تساهم في وضع مصر ضمن مصاف الدول المتقدمة علميًا وتكنولوجيًا، مع تحقيق رؤية مصر المستقبلية في التميز التقني.

 

لجنة الفضاء نقابة المهندسين رؤية مصر 2030