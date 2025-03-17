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الإثنين 17 مارس 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

"القرآن الكريم" تنعى الشيخ فوزي عبدالغفار.. أقدم مبتهل بالإذاعة والتليفزيون

المبتهل الشيخ فوزى
المبتهل الشيخ فوزى عبد الغفار
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نعت إذاعة القرآن الكريم الشيخ فوزي عبدالغفار، اقدم مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، والذى وافته المنيه  صباح اليوم الإثنين.

ونشر اسماعيل دويدار رئيس اذاعه القران الكريم عبر صفحته الرسمية وكتب قائلا :"انا لله وانا اليه راجعون تنعي اذاعه القران الكريم شيخ مبتهليها فضيله الشيخ فوزي عبد الغفار رحمه الله رحمه واسعه".

وقد نعاه عدد كبير من محبيه والمقرئين والمبتهلين عبر صفحاتهم على موقع فيس بوك.

وتم تشييع جثمان الشيخ فوزي عبد الغفار أقدم مبتهل بالإذاعة والتليفزيون بمسقط رأسه بدمنهور بعد صلاة الظهر.

ويعتبر الشيخ فوزي عبدالغفار أقدم مبتهل بالإذاعة والتليفزيون، بعد الشيخ الراحل عبدالرحيم دويدار، رحمهما الله.

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