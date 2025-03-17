ندوة "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان" تجمع علماء الدين مع خبراء الفضاء

نظمت لجنة الفضاء بالنقابة العامة للمهندسين، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية ومركز الأزهر للفلك الشرعي، ندوة علمية تحت عنوان "الكَون بعيونِ العلمِ والإيمان: رحلةُ في آفاقِ الفضاء"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون بين العلماء في مجالي الفضاء والدين.

شهدت الندوة حضور مجموعة من الشخصيات البارزة، حيث تم تسليط الضوء على العلاقة بين العلم والإيمان في فهم الكون، ومناقشة سبل تطوير علوم الفضاء في مصر والعالم العربي.

الندوة التي أقيمت في القاهرة، جمعت علماء دين وخبراء في الفضاء لتبادل الرؤى والتساؤلات حول اكتشافات الفضاء وآفاق البحث العلمي. كما أكدت الفعاليات على دور مصر الرائد في مجال الفضاء، مشيرة إلى أن تكامل العلم والإيمان يمكن أن يسهم في تعزيز البحث العلمي في هذا المجال الحيوي.