شارك طلاب منطقة مطروح الأزهرية، اليوم الاثنين، في مسابقة «العباقرة»، التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، لطلاب التعليم العام والمعاهد الأزهرية، بحضور الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، وحاتم النجار، مدير إدارة رعاية الطلاب بأزهر مطروح، وعدد من الأخصائيين الاجتماعيين من الأزهر والتربية والتعليم، وممثلي التعليم.

وشاركت في المسابقة فرق متميزة من معاهد ( فتيات- بنين) مطروح، ( فتيات- بنين) النموذجي، ( فتيات- بنين)، عمر بن عبد العزيز.

و تضمنت المسابقة أسئلة في العلوم الدينية، بالإضافة إلى المعلومات العامة والرياضيات والعلوم الحديثة، وتهدف المسابقة إلى اكتشاف المواهب الشابة وتنمية قدراتها، وتوفير بيئة تنافسية صحية تشجع على الإبداع والتميز

وقد أبدى طلاب الأزهر قدرة عالية الإجابة على الأسئلة الصعبة والمعقدة، مما أثار إعجاب لجنة التحكيم والحضور، وفي نهاية المسابقة أعلنت لجنة التحكيم صعود معهد فتيات مطروح النموذجي، للدور النهائي، والذي سيتم إجراؤها خلال الأيام المقبلة.

و من جانبهم هنأ عطية سالم، الوكيل الشرعي للمنطقة، والدكتور محمود الحلبي، الوكيل الثقافي للمنطقة، الطالبات الفائزات بتفوقهن، وتشريف المنطقة، متمنين لهن مزيد من التقدم والنجاح، كما هنأوا الفرق المشاركة من المعاهد الأزهرية بمشاركتهم المتميزة أمام الفرق المنافسة، مؤكدين أن مشاركة المنطقة الأزهرية في تلك المسابقات، تأتي في إطار حرص الأزهر الشريف على تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم، وإبراز دور الأزهر الشريف في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على خدمة وطنه ومجتمعه.

فيما أشاد الدكتور وليد الرفاعي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح، بمستوى طلاب الأزهر المشاركين في المسابقة، مؤكدًا على أهمية التعاون بين الأزهر الشريف وإدارة الشباب والرياضة في تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تساهم في تنمية قدرات الشباب وتشجيعهم على التفوق والابتكار.

فتيات أزهر مطروح يصعدن للدور النهائي في مسابقة العباقرة

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