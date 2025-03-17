سؤال برلماني حول تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في أسيوط

تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال إلى وزيرة التنمية المحلية بشأن تأخر صرف بدل الإجازات للعاملين بالعبارات النهرية في محافظة أسيوط، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم المالية عن أيام العمل خلال العطلات الرسمية، وعلى رأسها يوم الجمعة، وذلك لمدة عام كامل منذ أبريل 2024 وحتى الآن.

وتعجبت النائبة من استمرار هذا الوضع، متسائلة: "كيف يؤدي العاملون واجبهم في أيام عطلاتهم دون أن يحصلوا على مستحقاتهم؟"، مؤكدة أن هذا التأخير يعد إجحافًا بحقوق العاملين ويستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان حصولهم على حقوقهم المالية المستحقة.