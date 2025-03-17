وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع تحصيل طلاب "بشاير الخير" ويشيد بتقدمهم

أجرى سامي فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، زيارة تفقدية لمدرسة بشاير الخير التابعة لإدارة الخارجة التعليمية، في إطار حرصه على متابعة العملية التعليمية وتقييم أثر البرامج العلاجية.

واستهدفت الزيارة الوقوف على مستوى التحصيل الدراسي للطلاب، ومدى استفادتهم من البرامج العلاجية المقدمة لهم خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تحسين مهاراتهم في القراءة والكتابة.

وخلال جولته داخل الفصول الدراسية، أشاد "دياب" بالتحسن الملحوظ في مستوى الطلاب، مثنيًا على تفاعلهم الإيجابي مع البرامج التعليمية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة في تطوير مستواهم الأكاديمي.

ووجّه وكيل الوزارة بضرورة الاستمرار في تنفيذ البرامج العلاجية، إلى جانب تعزيز القوافل التعليمية لدعم الطلاب، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستواهم وتحقيق بيئة تعليمية محفزة تساعدهم على الابتكار والتفوق.

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود لضمان إعداد أجيال واعية ومتميزة، قادرة على المشاركة الفعالة في بناء الوطن.