الأقصر تواصل حملاتها ضد نباشين القمامة وتصادر 4 عربات كارو.. صور

واصل مجلس مدينة الأقصر، تنفيذ حملات تفتيشية لضبط المخالفات البيئية التي يسببها نباشين القمامة، في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

الحملات

مدينة الأقصر تنفذ حملات بيئية ضد نباشين القمامة

وأوضح اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، أن الحملات استهدفت منطقة حي جنوب وشرق مدينة الأقصر، وأسفرت الحملة عن ضبط حوالى أكثر من 50 فوم يستخدمهم النباشين في جمع القمامة والتحفظ على عدد ( 4 ) عربه كارو وعدد (١) تروسيكل ، وتحرير عدد (4) محضر نظافة، في شوارع المدينة المنورة والخليج وتفرعات شارع التليفزيون والنزهة.

تمت الحملات، بإشراف حاتم جابر السكرتير العام لمدينة الأقصر، بمشاركة حسن عبده رئيس حى جنوب، وسمير سعود نائب رئيس الحي لشؤون النظافة، ورجال المتابعة الميدانية أحمد عبد الصبور مدير الإدارة وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية.

حملات نباشين القمامة (1)

حملات نباشين القمامة (2)

حملات نباشين القمامة (2)

حملات نباشين القمامة (3)

حملات نباشين القمامة (3)

حملات نباشين القمامة (4)

حملات نباشين القمامة (5)

حملات نباشين القمامة (6)